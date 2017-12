Mercado: Argentina concentra todas as atenções O receio de que o leilão de Letras do Tesouro (Letes) argentinas não seja realizado com sucesso - ou seja, que os investidores peçam taxas acima do que foi acordado com o governo - está provocando forte nervosismo no mercado financeiro no Brasil. O dólar comercial chegou a ser cotado a R$ 2,4990 e há pouco era vendido a R$ 2,4950, com alta de 1,84% em relação às últimas operações de ontem. No mercado de juros, as taxas também estão em alta. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 26,500% ao ano, frente a 25,400% ao ano registrados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 1,91%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em baixa de 4,63%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com queda de 0,78%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - está em queda de 2,10%. Tensão em relação à Argentina O governo argentino pediu ao mercado que aceitasse pelos US$ 850 milhões de títulos que serão vendidos hoje - US$ 650 milhões de Letes e US$ 250 milhões bonds "cross default" (veja mais informações no link abaixo) - uma taxa de juros mais baixa, 12% a 13%. Mas o mercado, que queria 18%, fechou um acordo de 13,9% a 15%. Mas ninguém está seguro de que será realmente essa taxa - já muito alta - que será pedida. Afinal, crescem os rumores e as análises de que as dificuldades econômicas e a crise política vividas pela Argentina devem levar o país rapidamente ao default - leia-se calote. Os operadores do mercado de juros, por sua vez, seguem apostando que, diante do movimento do mercado cambial, não há outra alternativa senão subir a taxa básica de juros (Selic), como uma maneira de impedir a escalada do dólar. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) está marcada para os dias 17 e 18 de julho. A taxa Selic está em 18,25% ao ano. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.