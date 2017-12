Mercado: Argentina estável no pré-colapso A situação argentina estabilizou-se. Ontem os negócios, tanto no Brasil quanto em Buenos Aires, foram calmos e houve pouca variação nas cotações. Mas isso não chega a ser uma boa notícia, pois os patamares das cotações refletem a percepção de que o risco de colapso econômico - moratória e desvalorização cambial - é muito grande, mesmo que o governo consiga postergá-lo por mais alguns meses. Vale dizer que qualquer novo fato pode modificar essa situação. Não há grandes perspectivas de melhora que possam reduzir a tensão dos investidores, portanto o que os investidores procuram são novos sinais de deterioração. O mercado vai acompanhar com atenção, por exemplo, a divulgação da produção industrial argentina esperada de junho, do Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Também pode se agravar a crise política. O governo tenta dar uma demonstração de força por meio da implementação do pacote de ajuste fiscal anunciado na última quarta-feira. Mas a oposição declarou apoio com amplas restrições e a própria base de sustentação do presidente Fernando de la Rúa reage de forma muito hesitante. Quanto mais se aproximam as eleições legislativas de 14 de outubro, agravam-se os embates entre as diversas forças políticas, reduzindo as possibilidades de união nacional em torno das propostas extremamente impopulares. Enquanto não surge um fator que abale mais gravemente a credibilidade do governo ou do sistema econômico, os argentinos vêm mantendo o sangue frio. Teme-se uma corrida aos bancos para o saque de pesos para conversão em dólares, mas ainda não há indícios desse tipo de movimentação. A redução dos depósitos bancários é pequena. Em meio às apreensões sobre o ambiente político e percepção do público, também serão observados os efeitos da greve de 24 horas convocada para a próxima quarta-feira pela Frente de Grêmios Estatais, que agrupa os sindicatos das duas CGT (Central Geral dos Trabalhadores), junto com a ATE (Associação dos Trabalhadores do Estado). Mercado espera pequena alta da Selic Hoje tem início a reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), que discutirá a Selic, taxa básica referencial de juros da economia, atualmente em 18,25% ao ano. A maioria das apostas é num pequeno aumento da taxa, acompanhando o pessimismo dos investidores, mas sem promover um choque. A última reunião já surpreendeu, pois o governo decidiu aliar a forte alta nos juros à venda de dólares e títulos cambiais no mercado para conter a alta da moeda norte-americana, o que resultou num fiasco devido ao agravamento das incertezas no cenário. Agora os objetivos devem ser mais modestos. A maioria dos analistas julga ser cedo para uma intervenção via juros, pois as medidas mais drásticas devem ser guardados para um eventual colapso argentino, especialmente ao se considerar o custo de uma ação mais drástica nesse momento de enormes incertezas. O mais provável é que a equipe econômica opte por uma sinalização discreta para evitar ainda mais instabilidade.