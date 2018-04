Mercado argentino espera reabertura tranqüila de bancos Os bancos argentinos deverão abrir normalmente amanhã, sem maiores problemas, de acordo com fontes dos setor financeiro da Argentina. Acredita-se que a presença de Roberto Lavagna à frente do Ministério da Economia tenha acalmado os ânimos do mercado, principalmente porque declarou que o regime cambial continuará flutuante. Esta decisão faz parte de um dos cinco pontos considerados fundamentais para sua gestão. O dólar prosseguirá livre de uma âncora. Os principais pontos do programa de governo de Lavagna para o próximo mes, são: modificação do coeficiente de estabilização de referência (cer), a partir do projeto que se debate no Congresso Nacional; reprogramação dos depósitos do sistema financeiro; eliminação da lei de subversão econômica; modificação da lei de falências, para adaptá-la a legislação internacional; ratificação do pacto fiscal de forma bilateral. Espera-se que pelo menos quinze governos de províncias o ratifiquem nas próximas semanas.