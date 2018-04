Mercado argentino fecha atento ao Supremo O mercado de ações da Argentina fechou com o índice Merval em alta de 0,78%. O mercado viveu um dia de cautela, na expectativa de que o Supremo Tribunal da Argentina iniciasse o debate sobre a constitucionalidade da decisão do governo de converter os depósitos bancários em dólar para pesos à cotação de 1,40 peso por dólar. Uma decisão contrária teria um impacto forte nos planos econômicos do governo e também prejudicaria os bancos. À tarde, como nenhuma decisão foi anunciada. Os negócios se aceleraram e o Merval passou a subir. O dia também foi marcado pela declaração do presidente Eduardo Duhalde de que o governo dos EUA decidiu abrir o mercado norte-americano a produtos argentinos, com tarifas preferenciais. Ele não deu detalhes sobre quando essa abertura aconteceria, nem sobre quais produtos seriam beneficiados. As ações mais afetadas pelas declarações de Duhalde foram as da indústria de produtos de madeira Fiplasto, que avançaram 9,36%. As da siderúrgica Acindar subiram 4,69%. No mercado interbancário, o peso fechou a 3,615 por dólar, em leve queda em relação aos 3,605 por dólar do fechamento de ontem.