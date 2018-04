Mercado argentino projeta nova alta do dólar Os operadores do mercado de câmbio da Argentina projetam uma nova alta do dólar nesta semana. Depois de quatro dias consecutivos de cotação a $2,75 e, do fechamento, na sexta-feira, a $2,90, se espera que a moeda chegue a $3,10 ou $3,20. A alta registrada no último dia da semana foi explicada pela decisão do Banco Central de proibir as empresas de comprar dólares no mercado oficial. "O mercado está suscetível à qualquer nova medida, notícia ou circular porque como tudo é muito incerto, cheio de indas e vindas, e isso faz com que todos paremos de vender no momento em que surja um novo fato", explicou o dono de uma das casas de câmbio no centro de Buenos Aires. Há operadores que justificam a alta à maior liquidez da praça devido aos empréstimos que o Banco Central tem feito a algumas entidades bancárias com problemas. "Estes empréstimos sempre terminam no mercado, na compra de divisas e isso esquenta o valor", comenta um operador. Na sexta-feira, o BC vendeu US$ 25 milhões de dólares às entidades que operam por conta e norma do BC para que os negócios reabram hoje com a cotação "aceitável". Por outro lado, eles afirmam que os meses de abril e maio são bons para as exportações, o que produz maior liquidez na praça, já que entram divisas. No entanto, os exportadores "seguram" suas liquidações à espera da alta do dólar. Com isso, há menos oferta e maior pressão sobre a moeda. Os analistas destacam que o comportamento do câmbio dependerá do que ocorrer nesta semana com as negociações entre o governo e o FMI; do andamento judicial para frear a saída dos depósitos do "corralito"; e da falta de liquidez de pelo menos um ou dois bancos. Sem dar nome aos bois, o mercado fala que alguns bancos já estão em situação "terminal" devido à saída dos depósitos e que a qualquer momento, o fato será evidenciado. "Teremos uma semana agitada no mercado de câmbio", sintetiza o operador Daniel Pultrone, da casa de câmbio Puente Hermanos. Empresários não acreditam em programa de Duhalde Na opinião dos empresários argentinos, o programa econômico de Eduardo Duhalde e seu ministro de Economia, Jorge Remes Lenicov, não tem muitas probalidades de sucesso. Segundo a pesquisa do El Cronista, realizada pela Sel-Sociedade de Estudos Laborais, 76% dos empresários acredita que o pior da crise ainda não chegou. Destes, 43% pensa que o plano atual não tem a menor possibilidade de êxito, enquanto que 32% disseram que o estado de ânimo é muito pessimista. Leia o especial