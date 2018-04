Mercado asiático recupera-se seguindo Wall Street O bom desempenho do mercado norte-americano ontem, com alta de 1,70% do índice Dow Jones e de 1,41% do Nasdaq impulsionou as bolsas do sudeste asiático. Coréia do Sul fechou em alta com procura por barganhas e a expectativa de que a consolidação do mercado bancário será mais rápida. O índice Kospi encerrou o dia em alta de 0,80%. Nas Filipinas, a procura por blue chips, estimulada por um fluxo de recursos externos, fez com que o pregão fechasse em 0,34%, depois de duas sessões consecutivas de quedas. O mercado taiuanês também se recuperou, depois de quatro pregões de baixas, com valorização de 0,24%. O movimento de alta foi, porém, contido pelas preocupações sobre os resultados das empresas no primeiro trimestre e a baixa das ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Já o Nikkei 225 da bolsa de Tóquio teve desvalorização de 0,64%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,00%; Indonésia: +0,32%; Malásia: +0,14%; Tailândia: +0,87% e Cingapura: +1,58%.