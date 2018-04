Mercado asiático segue Wall Street e abre em baixa

As Bolsas asiáticas abriram o pregão desta quarta-feira, 12, em baixa, após a divulgação da queda dos ganhos de empresas americanas, o que arrastou o preço do petróleo para sua cotação mais baixa em 20 meses na terça-feira. Veja também: Bovespa vira no final do pregão e fecha em alta de 1,32% Crise financeira afeta atividades da GM nos EUA e Brasil De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio caía 204,71 pontos (2,32%), para 8.604,59. O indicador Topix, que reúne as ações mais negociadas, perdia 20,41 pontos (2,29%), para 868,95. O dólar abriu negociado a 97,27 ienes no mercado de divisas de Tóquio, valor mais baixo se comparado à cotação de 97,64 ienes do fechamento anterior. O euro era cotado a 121,71 ienes, valor inferior ao de terça-feira. Com o dólar, a moeda européia era cotada US$ 1,251, frente a US$ 1,2727. No mercado sul-coreano, o índice Kospi caía 24,85 pontos (2,2%) , para 1.103,88. Já o Kosdaq teve queda de 6,06 pontos (1,86%), para 319,68. O índice PSEI da Bolsa de Manila perdia 4,35 pontos (0,23%), aos 1.943,67. Em Cingapura, o índice Straits Times baixava 9,84 pontos (0,54%), aos 1.797,12. Os mercados de Kuala Lumpur, Jacarta e Bangcoc também operavam em baixa de -0,63%, -0,61% e -0,16%, respectivamente. Em Hong Kong, o índice Hang Seng operava nos primeiros minutos em alta de 114,36 pontos (0,81%), aos 14.155,26.