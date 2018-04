Mercado atento a pesquisas, leilão e estrangeiros Os mercados podem encontrar motivos para uma recuperação mais sólida. Para essa semana, o Banco Central (BC) anunciou meta de leilões de linhas externas, os grandes bancos estrangeiros declararam que interromperão os cortes nos investimentos e créditos ao Brasil e serão divulgadas pesquisas de intenção de votos muito significativas, inclusive, hoje à noite, do Ibope. Como o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão começou na semana passada, os institutos de pesquisa deram uma trégua para que as sondagens incluíssem o efeito da maior exposição dos candidatos. A menos de seis semanas das eleições, a campanha se intensifica, e os investidores observam com atenção a evolução dos presidenciáveis. A expectativa é que José Serra (PSDB/PMDB), o favorito do mercado, ganhe pontos, pois tem muita vantagem na distribuição do tempo. Hoje será divulgada a pesquisa do Ibope, que já é alvo de intensa especulação. Ontem falava-se que Serra (terceiro colocado) teria subido alguns pontos, assim como Ciro Gomes (Frente Trabalhista) teria caído, estreitando a diferença entre os dois. Se isso se confirmar, a reação nos negócios pode ser otimista. Também saem nessa semana os resultados do Vox Populi e do Instituto Sensus. O Banco Central também anunciou uma meta para a venda, nessa semana, de linhas de financiamento complementares para exportadores: US$ 100 milhões diários. Essa é apenas uma indicação, que dependerá das condições específicas do mercado a cada dia. Mas, ao menos, a medida traz de volta uma estabilidade que os investidores reclamavam, a previsibilidade da oferta cambial, e pode, inclusive, ajudar a aliviar a pressão sobre o dólar. Além disso, agradou o resultado da reunião do ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, com representantes das principais instituições financeiras internacionais em Nova York. O comunicado dos bancos participantes estabelecia o compromisso de manutenção dos negócios com o Brasil. Não ficou claro se nos atuais níveis ou se nos níveis do início do ano. Ainda assim, a notícia é boa e, se for posta em prática nos próximos meses, pode indicar um alívio importante nas restrições externas, e até uma recuperação, com mais recursos disponíveis para crédito e investimento, e a taxas mais baixas. A atitude do mercado, porém, é de cautela, pois a crise internacional continua, com vários elementos de incerteza, e a sucessão presidencial no Brasil segue indefinida. O dólar comercial foi vendido a R$ 3,0950 nos últimos negócios do dia, em baixa de 0,58% em relação às últimas operações de sexta-feira. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 20,650% ao ano, estável em relação a sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 4,35% - a terceira maior do ano - em 10097 pontos. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,52% (a 8919,0 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 0,81% (a 1391,74 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9717; uma queda de 0,16%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em baixa de 0,44% (385,39 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.