Mercado atento ao cenário externo e quadro político Na expectativa pelo discurso que o presidente do Fed (banco central norte-americano), Ben Bernanke, fará na noite desta segunda-feira, e pelos desdobramentos das acusações contra o ministro Palocci, o mercado adotou uma postura de cautela nesta Segunda-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,41%. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,1490 na ponta de venda das operações, em alta de 1,08% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. O mercado buscará no discurso de Bernanke eventuais sinais sobre a proximidade do fim do ciclo de alta dos juros norte-americanos. Também estará atento à divulgação da inflação ao produtor (atacado), que deve sinalizar também o comportamento dos juros do país nos próximos meses. Com a inflação controlada, o fim da alta dos juros torna-se o cenário mais provável.