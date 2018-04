Mercado aumenta previsão de crescimento após novo PIB Os novos dados do Produto Interno Bruto de 2006, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na semana passada, levaram à revisão das previsões do mercado financeiro para o crescimento econômico do País e para a dívida líquida do setor público. As projeções para a variação do PIB neste ano tiveram leve elevação, de 3,50% para 3,51% em pesquisa semanal do Banco Central divulgada nesta segunda-feira, 2. A elevação ocorreu após 30 semanas consecutivas de estabilidade. Para 2008, as projeções de crescimento do PIB subiram de 3,55% para 3,6%. Por outro lado, a expectativa para a dívida líquida do setor público neste ano caiu de 48,52% para 48,40% PIB. Para 2008, as estimativas de dívida líquida recuaram de 46,50% para 45,50% do PIB. Com o PIB maior divulgado pelo IBGE, a parcela da dívida em relação ao PIB diminui. Inflação O boletim Focus, que reúne previsões de mais de cem instituições financeiras, mostra que a inflação deste ano, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), deve ficar em 3,86%. Na semana passada, a projeção do mercado para a inflação era de 3,87%. Para 2008, as projeções de IPCA prosseguiram em 4%. Nos dois casos, as estimativas de IPCA seguem abaixo da meta central de 4,50% fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). As projeções para o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) deste ano subiram de 4,09% para 4,14%. Para 2008, as estimativas aumentaram de 4% para 4,03%. A expectativa para a variação do Índice de Preços ao Consumidor da Fipe (IPC-Fipe) neste ano, por sua vez, recuou de 3,91% para 3,80%. Para 2008, o aumento previsto do IPC-Fipe subiram de 3,95% para 3,97%. As estimativas do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) para este ano caíram, ao mesmo tempo, de 4,07% para 4,01%. Para 2008, as projeções de alta do IGP-DI ficaram estáveis em 4% já pela sexta semana consecutiva. Juros A previsão do mercado para os juros permaneceu a mesma. Os analistas continuam prevendo que a taxa básica de juros da economia, a Selic (atualmente em 12,75% ao ano), feche o ano em 11,5%. Para o final de 2008, as projeções de juros continuaram estáveis em 10,5% ao ano. Para abril, as projeções dos bancos para a taxa de juros estão em 12,50% ao ano. O porcentual estimado embute uma expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) voltará a reduzir os juros em 0,25 ponto porcentual na reunião dos dias 17 e 18 deste mês. As projeções do mercado financeiro para a taxa de câmbio no final de abril caíram de R$ 2,10 para R$ 2,08 por dólar. As estimativas de câmbio para o fim do ano recuaram de R$ 2,12 para R$ 2,11 por dólar. As previsões para a taxa de câmbio no fim de 2008, em contrapartida, seguiram estáveis em R$ 2,20. Superávit As projeções do mercado financeiro para o superávit primário do setor público neste ano caíram de 3,89% para 3,81% do PIB. O porcentual estimado já é inferior aos 3,83% do PIB estimados na semana passada pelo governo para o superávit primário deste ano. O porcentual corresponde a um superávit em valores absolutos de R$ 95,89 bilhões. Para este ano, o governo pretende perseguir o valor nominal da meta de superávit primário. Para 2008, as estimativas de superávit primário recuaram de 3,80% para 3,75% do PIB. A estimativa para o superávit comercial de 2007 declinou de US$ 39,6 bilhões para US$ 39,45 bilhões. Para 2008, por outro lado, o prognóstico aumentou de US$ 35 bilhões para US$ 36 bilhões. A expectativa de superávit em conta corrente para este ano, por sua vez, ficou estáveis em US$ 8 bilhões. As projeções de superávit em conta corrente para o próximo ano ficaram estáveis em US$ 4,25 bilhões. Investimento As projeções do mercado financeiro para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) neste ano ficaram estáveis em US$ 18 bilhões. O valor projetado ainda segue abaixo dos US$ 20 bilhões estimados pelo próprio BC. Para 2008, as estimativas de fluxo de IED também não mudaram e prosseguiram estáveis em US$ 18 bilhões pela terceira semana consecutiva.