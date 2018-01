Mercado aumenta previsão para investimentos externos As cerca de 80 instituições financeiras e empresas consultadas na pesquisa semanal feita pelo Banco Central elevaram em US$ 200 milhões a projeção média para o volume de investimentos estrangeiros diretos que deverá ingressar no País em 2003. De acordo com a rodada da pesquisa divulgada hoje, os agentes consultados apostam que o País receberá este ano US$ 8,5 bilhões desse tipo de investimento. Na semana passada essa projeção era de US$ 8,3 bilhões. Para o ano de 2004, os cálculos feitos pelas instituições consultadas indicam que o País receberá US$ 12 bilhões em investimentos estrangeiros diretos, valor superior ao ingresso de US$ 11,75 bilhões estimado na pesquisa anterior. Primeira vez Esta foi a primeira vez este ano que o mercado elevou sua projeção para o ingresso de investimentos estrangeiros diretos no País em 2003. De acordo com o levantamento feito pela Gerência de Relação com Investidores do Banco Central, a pedido da Agência Estado, a elevação da projeção de investimentos estrangeiros para 2004, apurada na pesquisa Focus desta semana, foi a segunda este ano. No caso de 2004, a primeira elevação registrada neste ano nas projeções do mercado foi registrada na pesquisa do dia 29 de agosto, quando a estimativa subiu de US$ 11,5 bilhões para US$ 11,75 bilhões. A segunda elevação foi apurada na pesquisa divulgada esta manhã, quando a projeção para o ingresso desse tipo de investimentos, em 2004, subiu para US$ 12 bilhões. Leia também: Mercado rebaixa a previsão para o PIB.