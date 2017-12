Mercado aumenta previsão para o PIB, mostra pesquisa do BC As instituições financeiras e empresas consultadas pelo Banco Central elevaram suas projeções para a taxa de crescimento da economia brasileira, tanto em 2003 quanto em 2004. De acordo com os dados da nova rodada da pesquisa semanal do BC, divulgada hoje, os agentes consultados indicam que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve ter crescido em 2003 a uma taxa de 0,12%, superando portanto os 0,10% projetados até semana passada. Para 2004, as apostas indicam uma taxa de crescimento de 3,60% para a economia brasileira, superando os 3,55% estimados na pesquisa anterior. Oficialmente, o governo trabalha com a estimativa de que a economia do País crescerá 3,5% este ano. Câmbio Mesmo com o anúncio das novas medidas de recomposição de reservas internacionais, anunciadas na semana passada pelo Banco Central, o mercado financeiro continua apostando na queda da cotação do dólar em janeiro. De acordo com pesquisa realizada pelo BC, as instituições e empresas consultadas apostam que o dólar fechará o mês cotado a R$ 2,95 e não mais R$ 2,98, como estimado até semana passada. Em termos de taxa média, a aposta dos agentes consultados pelo BC é de que a moeda norte-americana será contada ao longo deste ano em R$ 3,08, valor inferior aos R$ 3,10 estimados na pesquisa passada. Para o final do ano, os cálculos feitos pelos agentes ouvidos pelo BC indicam que o dólar fechará 2004 cotado a R$ 3,15, contra R$ 3,20 na pesquisa anterior. Investimentos externos As projeções para investimentos estrangeiros diretos não foram alteradas pelas instituições e empresas consultadas semanalmente pelo Banco Central. De acordo com dados divulgados esta manhã pelo BC, os agentes continuam apostando que ingressaram no País em 2003 cerca de US$ 9,5 bilhões em investimentos estrangeiros diretos e que deverão ingressar agora em 2004 outros US$ 12 bilhões desse tipo de investimento. Balança comercial O mercado financeiro continua apostando no bom desempenho do comércio internacional brasileiro. De acordo com pesquisa semanal do Banco Central, as instituições e empresas consultadas apostam que a balança comercial fechará o ano de 2004 com um superávit de US$ 20 bilhões. A projeção é superior à apurada na semana passada, quando os agentes apostavam que a balança comercial fecharia o ano com um superávit de US$ 19,15 bilhões. Superávit em conta corrente O mercado financeiro elevou sua projeção para o superávit em transações correntes que o País deve ter registrado em 2003. De acordo com pesquisa semanal do Banco Central, as instituições e empresas consultadas estimam que o Brasil deve ter fechado o ano de 2003 com um superávit de US$ 3,5 bilhões em suas transações correntes. Na pesquisa anterior, a estimativa era de um saldo positivo de US$ 3,22 bilhões. Os números oficiais só serão divulgados pelo Departamento Econômico (Depec) do BC no final deste mês. Há 11 anos, o Brasil não registra superávit anual em transações correntes. A projeção para 2004 também sofreu uma alteração. Os agentes consultados pelo BC reduziram de US$ 3,5 bilhões para US$ 3,40 bilhões sua estimativa para o déficit que o País deverá registrar este ano em suas transações correntes.