Mercado aumenta previsão sobre inflação, mostra pesquisa do BC As instituições e empresas consultadas pelo Banco Central em sua pesquisa semanal apostam que o IPCA acumulará nos próximos 12 meses uma alta de 5,95%. A projeção, registrada na mais recente rodada da pesquisa, divulgada esta manhã pelo BC, é superior à indicada na semana passada, quando os agentes consultados pela autoridade monetária apostavam que o IPCA acumularia ao longo dos próximos 12 meses uma alta de 5,91%. Ainda assim, a estimativa de inflação para este mês de janeiro manteve-se em 0,60%. A projeção para a variação do IPCA em 2004 também não sofreu alterações, com os agentes reafirmando que o índice - utilizado pelo BC no programa de metas de inflação - acumulará este ano uma alta de 6%. A meta central de inflação para 2004 é de 5,5%. Em termos de preços administrados, a expectativa das instituições consultadas pelo BC é de que esse conjunto de preços terá uma inflação de 7% este ano. A projeção é a mesma da pesquisa anterior. Em termos de 2003, os agentes mantiveram a projeção de inflação anterior: 9,22% para o ano, sendo 0,45% de alta para o IPCA em dezembro. O resultado fechado do comportamento do IPCA em 2003 deverá ser divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira. Juros O mercado continua apostando que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduzirá a meta da taxa Selic em apenas 0,5 ponto porcentual na primeira reunião de 2004. As instituições financeiras e empresas consultadas pelo BC na sua pesquisa semanal mantiveram em 16% a projeção para a meta da taxa Selic ao final de janeiro. Para o final de 2004, a projeção dos agentes também foi mantida em 13,85%. A taxa média do ano também não sofreu alterações, mantendo-se em 14,71%.