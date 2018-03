Mercado aumenta projeção de inflação para 12,26% em 2003 A mediana das expectativas de mercado para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2003 subiu de 12,19% para 12,26% na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC) com um grupo de 100 instituições financeiras e empresas de consultoria. A elevação interrompeu uma seqüência de duas semanas de redução nas estimativas para o IPCA de 2003. Apesar da alta verificada na pesquisa divulgada hoje, o porcentual de 12,26% ainda é menor que os 12,33% há quatro semanas. As projeções para 2004, no entanto, permaneceram estáveis em 8%, enquanto as estimativas de IPCA em 12 meses aumentou de 9,62% para 9,64%. As estimativas de IPCA para março, por sua vez, subiram de 0,85% para 0,90% e as projeções para abril permaneceram inalteradas em 0,70%. As previsões de mercado para a taxa de câmbio no final de 2003 recuaram de R$ 3,60 para R$ 3,55 na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC). As estimativas para o câmbio ao fim de 2004, por sua vez, caíram de R$ 3,75 para R$ 3,70. As projeções para a taxa Selic no final deste e do próximo ano ficaram estáveis em 22% e 18%, respectivamente. As estimativas de mercado para a dívida líquida do setor público em 2004 recuaram de 54,50% do Produto Interno Bruto (PIB) para 54,25% do PIB na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC). As estimativas para 2003, no entanto, ficaram estáveis em 56% do PIB. As previsões de superávit primário do setor público para 2003 e 2004 também não se alteraram e ficaram em 4,25% do PIB e 4% do PIB, respectivamente.