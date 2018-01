Mercado avalia criação de fundo em índice A demanda pela criação dos fundos de investimento em índice partiu, segundo fontes, de bancos, que por sua vez estariam atendendo a solicitações de entidades de previdência privada. O assédio é confirmado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). "Fomos procurados por duas instituições financeiras", disse o gerente de relações internacionais da autarquia, Henri Kistler. O interesse das fundações estaria baseado na chance de alocar, principalmente em um fundo atrelado ao índice da Bolsa paulista (Ibovespa), parte das ações de determinada companhia que excedam os limites legais. Pelas regras do novo fundo, a moeda de troca usada na integralização inicial e no resgate das cotas tem de ser, obrigatoriamente, os próprios ativos que compõem o índice de mercado escolhido. Dessa forma, as entidade de previdência teriam como direcionar, via transferência direta de ações, parte das aplicações em certas empresas. O procedimento, avaliou Henri Kistler, gerente de relações internacionais da CVM, faz sentido e seria perfeitamente legal. Para Alexandre Póvoa, gestor de renda variável do ABN Amro para o Brasil, a questão é clara. "Não vejo outra razão para se criar agora um fundo como esse." De acordo com as regras do Conselho Monetário Nacional (CMN), o total de aplicações em papéis de uma mesma empresa não pode ultrapassar 5% do volume de recursos administrados pelos fundos de pensão. O limite pode ser ampliado para 10% no caso de ações que tenham peso igual ou superior a 3% em certos indicadores, como o Ibovespa, por exemplo. Diante da necessidade de enquadramento das fundações e das peculiaridades do produto, o gestor de renda variável do ABN Amro para o Brasil, Alexandre Póvoa, acredita que a novidade ficará praticamente restrita aos grandes investidores. Para se ter uma idéia, o interessado em um fundo de Ibovespa precisaria de 56 ações, na exata proporção do indicador, para poder trocá-las por cotas do fundo. "O investidor comum não tem todos esses papéis em casa", comentou Póvoa. Para esse público, ponderou o gerente da CVM, restará ainda o mercado secundário, pois as cotas do fundo serão negociadas na Bolsa, como uma cesta de ações. No entanto, Póvoa levantou a hipótese de que, para a pessoa física, um preço muito elevado para a cota do produto possa inviabilizar os negócios no mercado secundário. Arbitragem Para Ricardo Nogueira, superintendente de operações da Bovespa, um dos destaques dos fundos de índice será a oportunidade de arbitragem, a partir da variação de preços entre a "cesta de ações" da cota e o valor de determinados papéis no mercado à vista. Em função da compra e venda dos ativos - com a conseqüente correção dos preços, espera-se um baixo ágio ou deságio da cota do fundo em relação à valorização do índice. A possibilidade, no entanto, não chega a empolgar os gestores. "Ao trocar a cota, o investidor receberá também papéis de baixa liquidez", lembrou Gilberto Poso, diretor de operações com clientes da Lloyds Asset Management.