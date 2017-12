Mercado: Bolsa em alta, dólar em queda A tranqüilidade do mercado financeiro internacional, registrada durante a manhã, contagiou o cenário brasileiro. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em leve alta de 1,16%. A Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - registra alta de 1,99% e o índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - está em alta de 0,74%. No mercado de câmbio, além da boa influência do cenário externo, também a continuidade da entrada forte de recursos no País contribui para a queda da cotação do dólar. Durante a manhã, de acordo com apuração da editora Cristina Canas, a moeda norte-americana chegou a R$ 1,7760, uma queda de 0,38% em relação ao fechamento oficial de sexta-feira - R$ 1,7828. No início da tarde, estava cotada a R$ 1,7780. O mercado financeiro interno também é favorecida pela ausência de notícias negativas em relação ao caso da obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo. As notícias veiculadas pela imprensa no final de semana não confirmaram o grande temor dos investidores, ou seja, um possível envolvimento da imagem do presidente Fernando Henrique Cardoso à essa questão. Juros sobem mais um pouco hoje Ao contrário dos outros segmentos do mercado financeiro, os juros novamente registraram leve alta. Os contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,86% ao ano, frente a 17,78% ao ano registrado na sexta-feira. Para operadores ouvidos pela editora Lucinda Pinto, o comportamento dos juros deve-se muito mais à falta de motivação para queda do que a notícias que gerem nervosismo. Na semana passada, a divulgação de índices de inflação mais altos do que os das prévias anteriores elevou um pouco as taxas de juros futuros. A avaliação, no entanto, foi de que esse repique não compromete o desempenho da inflação do ano, o que poderia interromper a queda de juros promovida pelo Banco Central (BC) no Brasil.