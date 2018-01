Mercado brasileiro busca patamar Ainda é cedo para tentar prever qualquer estabilização das oscilações nos mercados financeiros no Brasil. Mas ontem os investidores tiveram mais tranqüilidade para absorver a queda forte das bolsas nos Estados Unidos. Parece que o mercado brasileiro está tentando encontrar um patamar de oscilação, entre suas máximas e mínimas, diante da continuidade das incertezas internacionais. A queda de 5,6% da Nasdaq nesta quarta-feira, é um bom exemplo. Uma queda forte, que mostra claramente o tamanho das incertezas no que se refere ao preço justo das ações norte-americanas, e também, indiretamente, sobre o nível de juros que o Banco Central dos Estados Unidos vai definir na próxima semana. Esta queda da Nasdaq tem um tamanho suficiente para causar maiores estragos no Brasil. No entanto, a Bolsa de Valores de São Paulo absorveu grande parte do impacto e fechou com baixa de apenas 1%. Pode estar chegando o momento de o mercado brasileiro encontrar seu patamar de oscilação. Afinal, uma hora as ações chegam no seu limite de preço mínimo. Ou seja: quando ficam muito baratas, os investidores acabam comprando. Eles sabem que pode ser que no curto prazo haja perdas, por uma pressão mais forte no fluxo de saída dos capitais internacionais, mas acabam sendo seduzidos pelos retornos potenciais de longo prazo. Afinal, pensando com horizonte mais longo, os preços das ações estarão respondendo aos fundamentos das empresas, seus resultados reais, e não ao fluxo financeiro momentâneo. A pressão de venda de ações de empresas de telefonia, nesta quarta-feira, também mostra que o mercado brasileiro está sofrendo mais com as incertezas internacionais. Investidores estrangeiros que estão com perdas nas bolsas norte-americanas acabam vendendo os papéis de mais fácil negociação, para tirar o dinheiro do Brasil e cobrir perdas lá fora. Esta concentração de venda nestes papéis pode estar indicando que passada a oscilação mais forte, a Bolsa deve se fortalecer novamente. Juros e dólar dão sinais de sustentação No mercado de juros e dólar, os sinais também foram de sustentação. O juro voltou a cair um pouco, apesar da piora do quadro internacional. A queda não foi expressiva, mas mostra que a taxa já inclui as expectativas de piores movimentos para o mercado, especialmente uma alta de 0,5 ponto percentual das taxas norte-americanas, para 6,5% ao ano. No dólar, o fechamento foi de alta de 0,5%, no oficial. Um dia nervoso como ontem poderia ter feito o câmbio subir mais, mas houve a mesma resistência dos demais mercados para acompanhar o nervosismo dos Estados Unidos. No patamar de R$ 1,81690, fechamento de ontem, o dólar está acima do consenso de mercado, que pensa em uma taxa de R$ 1,80 para garantir um bom fluxo de exportadores. Se o mercado brasileiro tiver chegado mesmo neste patamar, de oscilações dentro de um corredor mais estreito, há motivos de sobra para acreditar que o quadro não fica pior, salvo um fato novo. Ou seja: os ativos brasileiros já absorveram o impacto do aumento mais forte dos juros nos Estados Unidos. E seus preços tendem a melhorar tão logo o quadro de fortes oscilações seja substituído por uma tendência definida. É esperar para ver. E para ter maiores informações sobre o dia ontem no mercado financeiro, veja o link abaixo.