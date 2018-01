Mercado calmo com decisão do FED Aconteceu o que era consenso de mercado. Os analistas, em sua grande maioria, esperaram que o banco central norte-americano, o Federal Reserve (FED), subisse o juro básico de 6,0% para 6,5% ao ano. O objetivo desta nova alta dos juros é conter pressões inflacionárias nos Estados Unidos, por conta da economia deste País estar muito aquecida, especialmente pelo aumento da demanda dos consumidores. Como já era esperado este aumento das taxas, a reação do mercado foi positiva, no sentido de entender que o FED está fazendo seu papel de defesa da moeda norte-americana. É importante lembrar que os preços dos ativos financeiros em todo o mundo - sejam moedas, juros ou ações - já tinham se ajustado à esta expectativa. Surpresa seria se a taxa tivesse subido mais ou menos que 0,5 ponto percentual. Mercados reagem de forma muito positiva Por conta deste cenário esperado, o mercado financeiro teve um dia de alta nas bolsas de valores. O índice Dow Jones, que representa a média de preços das ações das principais empresas da Bolsa de Valores de Nova Iorque, trabalhou o dia inteiro na alta, fechando com valorização de 1,17%. A Nasdaq, bolsa eletrônica dos Estados Unidos, que reúne as empresas de informática e tecnologia, fechou com alta mais forte, de 3,05%. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou com alta de 2,02%, operando também todo o dia com valorização. O dólar teve um dia calmo. Na máxima do dia, por volta das 16 horas, chegou a bater em R$ 1,8260 na ponta de venda, com alta de 0,16%. Mas cedeu e fechou esta terça-feira com queda de 0,27%, considerando os últimos negócios do dia. Os números oficiais do Banco Central ainda não foram liberados. A maior calmaria também pegou o mercado de juros. As taxas recuaram um pouco mais. Os swaps prefixados de um ano fecharam o dia pagando taxas de 21,28% ao ano, considerando uma base de 252 dias úteis. Ontem este papel pagava 21,67% ao ano para uma mesma base de comparação. A taxa de swap, que é um contrato de troca de risco entre operações (neste caso entre juros prefixados e juros pós-fixados), é um bom indicador da tendência de juros no longo prazo. Para papéis com base de comparação de 363 dias corridos, a taxa de swap prefixado de um ano ficou em 20,72% ao ano. Veja na página de resumo financeiro os principais números do mercado nesta terça-feira.