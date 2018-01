Mercado cambial reabre em alta, com dólar na máxima do dia Às 14h40, o dólar comercial atingiu nova máxima do dia, cotado a R$ 2,9970 na ponta de venda dos negócios. Em relação às últimas operações de sexta-feira, trata-se de uma alta de 0,17%. O patamar de abertura nesta segunda-feira ficou em R$ 2,9730 e a mínima foi de R$ 2,9720.