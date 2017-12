Mercado cambial reabre na cotação mínima do dia O mercado cambial reabriu nesta tarde mantendo a cotação mínima do dia, em R$ 2,8850 na ponta de venda dos negócios. Trata-se de uma queda de 0,38% em relação às últimas operações de ontem. Na abertura do dia, a moeda norte-americana foi negociada a R$ 2,9100 e o patamar máximo ficou em R$ 2,9160.