Mercado cauteloso com efeitos da queda de Chávez na AL Apesar da reação inicial nos mercados internacionais à queda do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ter sido positiva, pois abre a possibilidade de o país adotar uma política econômica mais pró-mercado e restabelecer as suas exportações de petróleo, os analistas ainda estão cautelosos ao avaliar se a crise institucional venezuelana poderá afetar negativamente a percepção de risco da América Latina. Por um lado, a queda de Chávez poderá expor ainda mais a fragilidade das instituições democráticas da região, que são abaladas diante de manifestações populares e movimentos grevistas. Em contrapartida, ela enfraquece o temor de que regime populistas voltem a avançar em outros países latino-americanos. Para o diretor de finanças públicas da agência de classificação de risco Fitch, Richard Fox, a possibilidade "um contágio venezuelano" que tenha forte impacto na economia da região é improvável. Fox afirmou que, se a transição na Venezuela correr sem sérios problemas, com a rápida eleição de um novo presidente e o restabelecimento democrático do País, o efeito no longo prazo poderá até ser favorável. Fox, no entanto, observou que a crise venezuelana, adicionada à instabilidade na Argentina, pode vir a reforçar a impressão de fragilidade das instituições democráticas na América Latina. "Ainda é muito cedo, mas será preciso ver se os venezuelanos demonstrarão a mesma falta de confiança em suas instituições, principalmente os partidos políticos, como vem ocorrendo na Argentina", disse. "Se isso acontecer, obviamente não será um fator positivo." Por outro lado, segundo Fox, a queda de Chávez pode representar uma forte ameaça a outros políticos da região com propostas populistas. "A queda de Chávez pode ser um sinal de que o populismo não têm condições de recuperar terreno na região, como alguns temem", disse. "Os incidentes na Argentina e na Venezuela devem servir como objeto de reflexão para o Brasil, que terá eleições presidenciais neste ano." Para o diretor do departamento internacional do banco espanhol Caja Madri, José Ramon Díez, a queda de Chávez consolida a percepção do mercado de que o principal fator de risco para América Latina neste ano está no campo político. "Tivemos a Argentina, agora a Venezuela, teremos eleições na Colômbia, começam a surgir problemas no Peru e, culminando esse conjunto de fatores, teremos eleições presidenciais no Brasil", disse Díez. "O risco político na América Latina vai ser cada vez mais monitorado atentamente pelo mercado". Díez, no entanto, também acredita que a queda de Chávez foi bem recebida pelos mercados, ao indicar que o país poderá adotar uma política mais liberal. "Desde que a influência militar no governo venezuelano seja temporária e limitada e o processo democrático, rapidamente estabelecido, como a maioria espera, o eventual impacto na região será muito limitado e, no longo prazo, acabará sendo positivo". A queda de Chávez não surpreendeu a maioria dos analistas europeus, que acompanham atentamente a América Latina. Um grupo de analistas de uma instituição financeira em Londres, por exemplo, havia realizado um aposta informal, na qual se estimava que a saída de Chávez ocorreria em abril ou maio. Leia tudo sobre a crise na Venezuela