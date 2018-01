Mercado cauteloso com Meirelles; dólar sobe e bolsa cai Os analistas de bancos norte-americanos receberam com ressalvas a indicação de Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central, o que contagiou negativamente o mercado brasileiro. Segundo operadores, Meirelles tem uma reputação importante como banqueiro, mas não com a experiência esperada na área de política monetária e cambial. O dólar comercial fechou em alta de 0,40%, cotado R$ 3,785, e a bolsa de São Paulo terminou o dia em leve baixa, de 0,25%. Na BM&F, os juros futuros fecharam o dia em alta em relação à véspera. O fato de ser um deputado federal eleito pelo PSDB também pode causar reações contrárias dentro do PT e isso preocupa o mercado. Por isso, cresceu a expectativa nas mesas de operação em torno das indicações dos nomes para as diretorias de Política Monetária e Cambial e de Política Econômica do Banco Central. A alta do dólar também foi atribuída ao fluxo financeiro negativo, por causa do prazo que está se esgotando para remessas de lucros e dividendos. Como a oferta continuou escassa, mesmo com a intervenção do Banco Central vendendo dólar à vista, a moeda norte-americana subiu. Bolsa aguarda equipe do BC Na bolsa, a indicação de Meirelles também foi cautelosa. Analistas domésticos e internacionais insistiram que Meirelles só será bem-sucedido se colocar na diretoria do BC profissionais de perfil eminentemente técnico e familiarizados com o dia-a-dia das operações do banco. Também há uma enorme preocupação com a suposta falta de um formulador de política econômica na equipe de Lula. As maiores altas do Ibovespa foram de Copel PNB (+5,14%), Sabesp ON (+3,78%), Telemig Celular PN (+3,75%), Tele Centro Oeste Celular PN (+3,68%) e Petrobras PN (+2,26%). Os piores desempenhos do índice foram de Souza Cruz ON (-7,55%), Net PN (-5,00%), Embratel ON (-4,76%) e Tele Leste Celular PN (-4,55%). Os juros e o Copom No mercado de juros, as instituições financeiras não conseguem enxergar, até o momento, uma linha do que poderia ser a política econômica e monetária do novo governo, a partir dos nomes confirmados até agora. A possibilidade de alta na Selic, na reunião do Copom, dias 17 e 18, é dada como certa. Na BM&F, o juro do contrato de DI futuro para abril de 2003, o mais negociado na bolsa (68.756 contratos negociados), encerrou os negócios a 26,78% ao ano, de hoje ao vencimento, ante 26,70% de ontem. O juro do DI futuro para 1º de janeiro de 2003 (o contrato voltou hoje a ser o segundo mais negociado, com 15.351 negócios) ficou em 23,64%, ante 23,45% de ontem. A escolha de Henrique Meirelles