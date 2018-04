Mercado: cenário político deve ser o destaque O mercado financeiro começa a semana computando o fato de as expectativas sobre a recuperação de Serra nas pesquisas eleitorais não terem sido confirmadas durante o final de semana. Tanto o Datafolha quanto o Vox Populi mostraram queda de Serra nas intenções de voto. No Datafolha, de 16% para 13%. No Vox Populi, de 12% para 10%. Já Ciro Gomes, que teria uma "queda expressiva", subiu de 29% para 32% no Vox Populi e oscilou na margem de erro no Datafolha, apenas um ponto percentual para baixo, de 28% para 27%. A maior novidade ficou para Lula, que abriu uma vantagem de 10 pontos sobre Ciro, passando de 33% para 37% no Datafolha. Nas simulações do segundo turno, o candidato do PT e o da Frente Trabalhista aparecem empatados no Datafolha (45%) e no Vox Populi (44%). Além da frustração com as pesquisas, o destaque deve ser a informação de que o professor José Alexandre Scheinkman integrará a equipe que cuidará do programa econômico de Ciro Gomes. Mestre da Universidade de Princeton e ex-chefe do Departamento de Economia da Universidade de Chicago, Scheinkman, de formação liberal, é reconhecido pela comunidade acadêmica internacional como um membro notável. O mercado gosta desse economista, mas o discurso de Ciro continua agressivo e muitos querem avaliar melhor essa atitude do candidato. Saindo da esfera política, os investidores vão avaliar também o andamento de vários vencimentos externos previstos para esta semana. Outro fator a ser monitorado é a oferta de linhas para comércio exterior. Na sexta-feira o BNDES anunciou a disponibilidade de R$ 8 bilhões para esse fim, mas o mercado precisa ver esse dinheiro chegar às mesas de negociação para contabilizá-lo nas cotações. Na abertura dos negócios, às, 9h35, a moeda norte-americana estava sendo vendida a R$ 3,1600, em alta de 1,12% em relação ao fechamento de sexta-feira. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 22,450% ao ano, frente a 22,200% ao ano negociados na sexta-feira.