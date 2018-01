Mercado cita Fiocca como possível sucessor de Kawall A especulação sobre o nome de um substituto de Carlos Kawall, secretário demissionário do Tesouro Nacional, ganhou força nesta sexta-feira entre analistas do mercado financeiro e outras fontes do setor bancário. Entre os mais cotados estão Demian Fiocca, atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ex-secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, e José Antonio Gragnani, ex-secretário-adjunto do Tesouro Nacional. "Se não tiver um nome à altura de Kawall, o mercado vai sentir", disse uma fonte do mercado. Para os economistas consultados pela Agência Estado, uma solução interna também poderia ser positiva porque indicaria a continuidade do trabalho iniciado por Kawall no Tesouro. O próprio adjunto, Tarcísio José Massote de Godoy, que interinamente assume o cargo, seria um bom nome para prosseguir à frente da Secretaria. "Já uma pessoa de fora encontraria mais dificuldade. Precisaríamos saber o trânsito que ela terá dentro do governo", comentou outra fonte. Outra fonte indicou nesta sexta à AE que o nome de Fiocca já despontava em algumas conversas entre os agentes quando Kawall deu indicações de que saíra, há algum tempo. Portanto, a exoneração publicada nesta sexta no Diário Oficial da União não surpreendeu. Esta fonte destacou, entre outros argumentos, o fato de Fiocca se relacionar bem com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e ao mesmo tempo transitar com facilidade no mercado financeiro. Além disso, justifica, após a passagem pelo BNDES, Fiocca estaria antenado com a busca do crescimento econômico - tão prometida e cobiçada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo mandato -, mas sem perder a premissa de que a busca de um ajuste fiscal e o correto manejo das finanças públicas abrirão as condições para o governo retomar investimentos.