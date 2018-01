Mercado clandestino movimenta 1,4 bilhão de litros de álcool O mercado clandestino de álcool hidratado já movimentou pelo menos 1,4 bilhão de litros este ano, provocando perda de arrecadação para Estados produtores e distorções no mercado de combustíveis. O cruzamento de dados fornecidos por produtores e distribuidoras indica que, dos 4,4 milhões de litros produzidos até outubro, apenas 2,975 milhões foram vendidos pelos postos de combustíveis. No ano passado, a produção de álcool anidro foi de 4,5 milhões de litros e a venda oficial nos postos, de 3,3 milhões, o que representa um sumiço de 1,2 milhão de litros. Nas estimativas do Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), as irregularidades na venda de álcool provocam perda nacional de arrecadação que pode ser superior a R$ 1 bilhão. A Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo já anunciou que pretende tomar medidas para aumentar a fiscalização, como transferir para os usineiros a arrecadação do ICMS sobre a venda do produto. Atualmente, o imposto é cobrado na etapa da distribuição. O Sindicom, que reúne as maiores distribuidoras do País, acredita que a fiscalização sobre o produtor seria mais eficaz. Para a entidade, a sonegação pode envolver produtores, distribuidores e postos. Distribuidoras Já diretor financeiro da União da Agroindústria Canavieira (Unica), Antônio Pádua Rodrigues, atribuiu às distribuidoras a responsabilidade pelo "sumiço" na arrecadação de quase R$ 1 bilhão em impostos sobre álcool hidratado por ano. Segundo ele, as usinas possuem as notas de venda de cada litro de álcool. "As distribuidoras, e não são só as pequenas, compram o álcool para distribuir em outro Estado, mas o produto não chega ao destino final determinado na nota. Dessa maneira, as distribuidoras deixam de arrecadar impostos em qualquer estado", disse. Segundo ele, o estado tem condições, por meio da Secretaria da Fazenda, de exigir estas notas e pode checar junto às distribuidoras o que foi feito do álcool adquirido. Rodrigues disse que o setor não é contrário à cobrança de impostos direto do produtor, mas acredita que a redução do imposto cobrado é a melhor alternativa para conter a sonegação. Para ele, esta redução reduzirá a sonegação à medida em que a distribuidora não terá tanta vantagem em comprar o produto em São Paulo e vender em outros estados. "O imposto sendo mais baixo estimula a distribuidora a se manter na legalidade", comentou. Evasão de divisas "Este mercado tem um problema grave, que precisa ser solucionado antes de se pensar em uma retomada do Pró-Álcool", afirmou o ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), David Zylbersztajn, que aponta a sonegação, o contrabando e as falsas exportações como motivos que tornam o álcool em uma das "maiores fontes de evasão de divisas do País". Para o Sindicom, o retorno dos subsídios depende da definição de uma política de estoques que garanta o abastecimento em safras favoráveis para a venda de açúcar e da revisão do modelo tributário do setor. As vendas de álcool hidratado cresceram 4,8% este ano, puxadas pelo aumento do número de carros a àlcool em cicrulação - como alternativa ao aumento da gasolina - e pelo uso excessivo do chamado "rabo-de-galo", mistura irregular à gasolina.