Mercado começa a semana mais tranqüilo O mercado financeiro começa a semana mais otimista. Em relação ao cenário político, o clima é mais tranqüilo depois do depoimento de Eduardo Jorge, ex-secretário geral da Presidência da República. As notícias divulgadas pela imprensa, no final de semana, em relação ao caso, não comprometem a imagem do presidente Fernando Henrique Cardoso. Desde o início do caso, esse é o grande temor dos investidores. No cenário internacional, a troca de bradies - títulos da dívida brasileira - por bônus globais de 40 anos, com opção de recompra em 15 anos, foi bem recebido pelos investidores. É a primeira vez que o País emite papéis com período superior a 30 anos. O volume total da operação é de, no mínimo, US$ 1 bilhão, sendo metade troca de papéis e a outra metade títulos novos. Os negócios devem encerrar-se na quarta-feira e o resultado oficial será conhecido no dia seguinte. Abertura do mercado financeiro hoje Logo na abertura, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 0,27% e há pouco registrava alta de 0,64%. De acordo com apuração do editor Josué Leonel, o volume de negócios em Bolsa continua muito fraco. Na sexta-feira, por exemplo, a Bovespa movimentou mais de R$ 800 milhões. Porém, a maior parte dos recursos deveu-se às operações com papéis da Petrobras. Vale lembrar que hoje é o último dia para adesão aos Fundos Mútuos de Privatização (FMPs). Veja mais informações no link abaixo. O dólar, mesmo apresentando baixas cotações e atraindo investidores para a compra, não ultrapassa a barreira de R$ 1,80, pois a entrada de recursos no País continua muito forte. A moeda norte-americana abriu o dia cotado a R$ 1,7920 - leve queda de 0,05% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. No mercado de juros, os investidores estão pagando taxas mais baixas. Os contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,40 % há pouco, frente a 17,45 % pagos no final da sexta-feira. Novo indicador da economia norte-americana sai nessa semana Esta semana sai mais um índice sobre a economia norte-americana. Trata-se do Índice de Preços ao Produtor (PPI). Se vier dentro do esperado pelos analistas, pode ser mais um indicativo de que a economia norte-americana está em processo de desaquecimento e as pressões inflacionárias devem ficar reduzidas. Na semana passada, o relatório de desemprego nos Estados Unidos, em 4%, ficou dentro do esperado e animou o mercado financeiro. Esses sinais podem favorecer à uma estabilização das taxas de juros norte-americanas. O banco central dos Estados Unidos (FED) vem promovendo uma escalada de alta nos juros, com o objetivo de conter o crescimento da economia dos EUA e frear pressões inflacionárias. Desde junho de 1999, o FED já promoveu seis aumentos, subindo os juros anuais de 4,75% para 6,5%. A última elevação aconteceu em maio desse ano.