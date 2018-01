Mercado começa o ano com tranqüilidade O mercado financeiro deve continuar no mesmo clima de tranqüilidade verificado na última semana de 2000. A atenção dos investidores continua voltada para o mercado financeiro norte-americano e o ritmo da desaceleração da economia dos Estados Unidos (veja mais informações no link abaixo). No mercado interno, o destaque é a operação de oferta pública de compra das ações do Banespa anunciada pelo Santander (mais informações no link abaixo). A Bolsa de Valores de São Paulo abriu opera em alta de 1,93%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começam o dia pagando juros de 16,570% ao ano, frente a 16,650% ao ano registrados na sexta-feira. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9400 na ponta de venda dos negócios - baixa de 0,56% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Em janeiro, as empresas norte-americanas continuam divulgando seus resultados referentes ao último trimestre do ano. Os números são importantes porque sinalizam de que forma o desaquecimento econômico tem impacto no resultado das empresas. Além disso, caso fiquem abaixo do esperado, modificam as projeções de ganhos feitas pelos investidores do mercado de ações e pode provocar uma baixa nas bolsas. No mercado interno, conforme apurou a editora Graziella Valenti, as ações do Banespa dispararam na abertura, com alta de 49,97%, para R$ 90,00. As ações ordinárias (ON, com direito a voto) abriram em alta de 41,94%. O movimento representa a reação do mercado ao anúncio de oferta pública pelas ações do banco feito pelo novo controlador, Banco Santander Central Hispano, na sexta-feira, dia 29 de dezembro. Outra novidade é a nova carteira do Índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bovespa (Ibovespa), que foi anunciada hoje. Veja na seqüência mais informações.