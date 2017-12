Mercado começa o dia com boas notícias O mercado financeiro começa o dia com a divulgação da primeira prévia de setembro do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). A inflação medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), vinculada à USP, foi de 1,17% - inferior ao resultado fechado de agosto: 1,55%. Além da boa notícia do recuo da inflação no Brasil, os investidores também devem receber bem a divulgação de dados da economia norte-americana. A inflação ao produtor (PPI) nos Estados Unidos ficou negativa em 0,2%. A expectativa era de alta de 0,2%. A única preocupação que ainda permanece é a alta do preço do petróleo. No começo da manhã, o preço do barril em Nova York estava cotado a US$ 34 - alta de US$ 0,15 em relação ao fechamento de ontem. A expectativa para o mercado financeiro hoje é que as notícias positivas tenham um impacto maior no comportamento dos investidores. Há pouco, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 0,55%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começaram o dia pagando juros de 16,890% ao ano, frente a 16,940% ao ano registrados ontem. O dólar comercial está cotado a R$ 1,8290 na ponta de venda dos negócios - uma queda de 0,16% em relação ao fechamento de ontem.