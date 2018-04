Mercado começa semana cauteloso

O mercado doméstico iniciou a semana com poucos negócios. O resultado do índice de atividade no setor de serviços nos EUA minou o humor logo cedo. O índice subiu para 47,0 em junho, de 44,0 em maio, mas ainda está abaixo de 50 o que indica contração da atividade. A queda das commodities metálicas e do petróleo tirou força das Bolsas, que acabaram com sinais desiguais em Nova York. O índice Dow Jones subiu 0,53% e o Nasdaq caiu 0,51%. A Bovespa não teve energia para seguir a melhora em Wall Street, mas reduziu a baixa no final para 0,61%, aos 50.622,74 pontos, após ceder até 2,44% no pior momento. A decisão da Moody''s de colocar em revisão para possível elevação os ratings Ba1 de dívida em moeda local e estrangeira do governo brasileiro foi bem-recebida. A justificativa da agência, de que houve resistência da economia brasileira a choques, corrobora os fundamentos sólidos da economia e as expectativas de continuidade de fluxo de investidores estrangeiros para o País. A notícia e a melhora final das bolsas nos EUA favoreceram a desaceleração da alta do dólar. A moeda à vista subiu 0,41%, a R$ 1,96 no balcão. O juro de janeiro de 2011 cedeu a 9,86% .