Mercado comemora acordo com FMI Depois de oito dias de uma espera angustiante, finalmente o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou a liberação de US$ 30 bilhões em dinheiro novo para o Brasil. É muito mais do que o mercado esperava. Além dessa blindagem financeira, o FMI reduziu o piso das reservas internacionais para US$ 5 bilhões, muito acima do que era esperado, o que garante mais US$ 10 bilhões de munição para o BC intervir no mercado de câmbio. O dólar já reagiu à medida. Na abertura dos negócios, a moeda norte-americana chegou a ser vendida a R$ 2,850, em queda de 5,30% em relação ao fechamento de ontem. No entanto, às 10h02, essa queda foi reduzida a 4,30%, com o dólar valendo R$ 2,8900. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 21,900% ao ano, frente a 23,850% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo registrava alta de 0,95%. O alívio no mercado externo é generalizado. Os títulos da dívida brasileira subiam quase 6% enquanto a taxa de risco Brasil desabava para a casa dos 1.600 pontos. É uma taxa de risco ainda muito alto. Num ambiente de normalidade, o risco país opera abaixo dos 1.000 pontos, ressalta um analista. O acordo com o Fundo está causando alívio em várias praças financeiras. A Bolsa de Valores de Madri subia quase 5% impulsionada pelos ganhos das ações de empresas que têm negócios no Brasil. O efeito positivo do acordo com o Fundo foi sentido até mesmo na Rússia e na Turquia, onde os papéis da dívida soberana estava em alta. A questão agora é saber se esse efeito calmante será duradouro e se os resultados das pesquisas eleitorais - aliás hoje à noite será divulgada a pesquisa Ibope/Rede Globo - vão continuar abalando tanto o mercado quanto antes. O acordo com o Fundo contou com o aval dos dois candidatos de oposição mais bem colocados nas pesquisas. Lula e Ciro Gomes apoiaram o pacote e dificilmente vão querer abrir mão dessa ajuda se forem eleitos. Mas se ao longo dos dias os candidatos derem declarações contrárias ao acordo, o mercado pode voltar a ficar nervoso.