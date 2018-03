Mercado comemora alta dos juros nos EUA Os mercados financeiros dos EUA e do Brasil comemoram a decisão já esperada do aumento dos juros norte-americanos em 0,25 pontos percentual, para 1,25% ao ano. Em Wall Street, o Dow Jones subiu 0,21% e o Nasdaq teve valorização de 0,63%. A bolsa de São Paulo subiu 1,67% hoje e fecha junho com valorização de 8,21%. No ano, porém, o Ibovespa registra queda de 4,89%. No dólar, a reação também foi positiva. A moeda norte-americana fechou em queda de 0,68%, a R$ 3,087, menor cotação desde 11 de maio. Em junho, o dólar caiu 3,23%. No primeiro semestre deste ano, a moeda americana contabiliza alta de 6,34%. No mercado de títulos da dívida, a queda dos juros dos títulos norte-americanos sustentou a alta. O C-Bond encerrou em alta de 0,89%, a 92,0625 centavos de dólar. O risco Brasil fechou em queda de 5 pontos em 650 pontos base. Os juros futuros acompanharam o otimismo e deram continuidade à trajetória declinante. O DI de janeiro/2005 fechou em 16,63%, a menor taxa desde o dia 7 de maio, quando esse contrato fechou com taxa de 16,54%.