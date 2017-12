Mercado comemora aprovação do ajuste argentino O governo argentino fez o mínimo que se esperava para evitar que esta segunda-feira fosse dramática para o país no mercado. O presidente de la Rúa conseguiu aprovar nesta madrugada, sem mudanças, o pacote de ajuste fiscal que havia passado na Câmara uma semana atrás. Assim, o duro ajuste proposto pelo ministro Domingo Cavallo vira lei e os mercados comemoram. Os bradies argentinos registram altas de 2,87% no AR8 e 1,84% no FRB, e prêmio de risco do país (veja mais informações no link abaixo) cai 150 pontos. No Brasil, o dólar comercial para venda está cotado a R$ 2,4450, com queda de 0,68%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,46% ao ano, frente a 24,82% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 0,84%. Porém, este movimento do mercado, a princípio, é apenas um ajuste do pessimismo dos últimos dias da semana passada, provocado pelas resistências dos senadores em aprovar o ajuste, e não uma volta do otimismo. De maneira geral, os analistas continuam cautelosos e exigem, agora, sinais de que o ajuste sairá do papel, aliviando a Argentina da necessidade de se financiar no mercado a juros exorbitantes. O problema é que a estratégia do ministro Cavallo para chegar ao déficit zero conta com a retomada do crescimento econômico no final deste ano. Se a recessão continuar e a arrecadação cair ainda mais, o ajuste já aprovado se revelerá insuficiente e o governo De la Rúa será obrigado a ampliar o arrocho. E se a resistência política e os protestos sociais já foram elevados contra a proposta atual, não é difícil imaginar o tamanho da complicação que aguardará o governo caso o pacote aprovado ontem não baste. De qualquer forma, a Argentina, mais uma vez, ganhou uma trégua dos mercados e deve tentar aproveitar. Segundo a correspondente Marina Guimarães, de Buenos Aires, o secretário Daniel Marx deve anunciar em breve, talvez ainda hoje, o swap das Letes que vencem neste ano. Marx ainda deve viajar a Washington para tentar antecipar desembolsos com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Quanto ao Brasil, que prossegue nesta semana nas negociações com o Fundo, a expectativa é positiva. Como o país tem cumprido as metas, o FMI estaria disposto a liberar recursos para minorar o contágio da crise argentina. Além do "bom comportamento" do Brasil, também pesa o tamanho da economia brasileira, que, entrando numa espiral de crise, poderia afetar a economia mundial com impacto bem mais forte do que a Argentina.