Mercado comemora redução de 2,5 pontos nos juros A decisão surpreendente do Banco Central de reduzir os juros básicos da economia de 24,5% para 22% ao ano (esperava-se uma baixa de 1,5 ponto) foi bem recebida pelo mercado financeiro. Logo após o anúncio do Comitê de Política Monetária, a bolsa, que estava em queda, passou a operar em alta, atingindo 1,47%. Os juros futuros também recuaram, com os contratos DI para abril de 2004 em 20,31% (ontem eles fecharam em 20,89%). O dólar, no entanto, abriu os negócios à tarde na máxima do dia, em alta de 0,87%, voltando a ser cotado acima de R$ 3,00.