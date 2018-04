Mercado confia em pacote do FMI e dólar cai O mercado encerrou os negócios nesta tarde na expectativa de que o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) fosse finalizado ainda hoje, o que de fato se confirmou. Segundo informou o correspondente Fábio Alves, o FMI emprestará US$ 30 bilhões em novos recursos - esperava-se um montante entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões. Do total emprestado pelo Fundo, 80% serão desembolsados durante 2003. O acordo será submetido à direção do FMI em setembro. Veja mais detalhes sobre o acordo no link abaixo. Durante o dia, a expectativa positiva por parte dos investidores foi aumentando à medida que chegavam informações, de Washington, sinalizando que o anúncio do acordo poderia ser feito ainda hoje, de Brasília. O dólar recuou ainda mais e a Bolsa de Valores de São paulo (Bovespa), também favorecida pelas bolsas em Nova York, fechou em alta. Amanhã deve ser divulgada a última pesquisa de intenção de votos do Ibope. Depois da reação ao anúncio do acordo, o quadro sucessório volta à pauta do dia, especialmente depois de 20 de agosto, quando começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. José Serra (PSDB/PMDB) tem o dobro do tempo dos seus adversários, e o mercado, que torce por ele, espera que a candidatura governista finalmente decole. O dólar comercial foi vendido a R$ 3,02 nos últimos negócios do dia, em alta de 3,05% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 3,015 e R$ 3,1. Com esse resultado, o dólar acumula uma alta de 30,40% no ano e de 4,79% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 23,45% ao ano, frente a 23,85% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,17% em 9869 pontos e volume de negócios fraco, de R$ 571 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 27,31% em 2002 e de 6,21% nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 29 apresentaram altas. O principal destaque foram os papéis da Inepar PN (preferenciais, sem direito a voto), com valorização de 6,25%. ON (ordinárias, com direito a voto). Mercados internacionais Em Nova York, o clima foi de alívio e recuperação. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 2,20% (a 8456,2 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 1,70% (a 1280,90 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9749; uma alta de 1,68%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 2,66% (356,58 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.