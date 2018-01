Mercado considera ruptura argentina inevitável Os mercados permanecem cautelosos, com poucos negócios e sem muitas variações nas cotações, monitorando a situação da Argentina. Cada dado divulgado sobre as reservas internacionais do país confirma que o colapso da economia está próximo. A saída de recursos acelera-se e os investidores já fazem a contagem regressiva para que a pressão sobre o sistema financeiro torne-se excessiva e force o governo a tomar medidas drásticas. A receita é amarga: moratória da dívida e desvalorização cambial, que elevaria imediatamente a dívida pública, em 95% denominada em dólares. Grande parte das empresas e consumidores também veriam suas obrigações cresceram na medida da alta da moeda norte-americana. Ontem o Banco Central da República Argentina (BCRA) divulgou que as reservas internacionais do país somavam US$ 17,35 bilhões no dia 3 de agosto (sexta-feira passada), de US$ 17,96 bilhões no dia anterior, ou seja, uma queda de US$ 610 milhões em apenas um dia. Há um mês, as reservas somavam US$ 21,92 bilhões, caindo para US$ 21 bilhões no dia 16 de julho e chegando a US$ 19,75 bilhões no dia 23. O ritmo de saída de recursos está crescendo rapidamente e depende exclusivamente da percepção de risco da população. O governo argentino já admitiu que é impotente para combater a crise sozinho. Autoridades da equipe econômica anunciaram que negociam com os Estados Unidos e esperam um empréstimo emergencial de US$ 5 a US$ 6 bilhões. Mas os mercados estão céticos. Governos estrangeiros e organismos internacionais vêm reiterando declarações de apoio à Argentina, e dão sinais claros de que não estão dispostos a conceder mais recursos ao país, depois do pacote de quase US$ 40 bilhões de dezembro de 2000, que só serviu para aumentar a dívida externa. Mercados brasileiros mais tranqüilos No Brasil, os investidores até torcem por um desfecho rápido da crise, ainda mais agora que estão mais seguros de que os efeitos seriam reduzidos. Por um lado, acreditam que a situação é insustentável e que o governo argentino pode, no máximo, adiar o problema. Mas também é generalizada a percepção de que os US$ 15 bilhões concedidos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e os cortes nos gastos públicos não evitarão um choque inicial, mas evitam um contágio maior, permitindo uma recuperação rápida. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.