Mercado conta com novo corte do juro, mostra pesquisa As instituições financeiras ouvidas na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC) optaram por manter em 16,50% ao ano a estimativa de taxa Selic no final do ano. A projeção traz embutida uma expectativa de corte de mais um ponto porcentual dos juros na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) da próxima semana. Para o fim de 2004, os bancos repetiram a dose de cautela e preferiram manter as expectativas de juros nos mesmos 14% ao ano da pesquisa anterior. A estimativa de taxa média de juros em 2003, por sua vez, oscilou de 23,30% para 23,26% ao ano, e as previsões para o próximo ano recuaram de 15,29% para 15,06% ao ano. IPCA A divulgação do IPCA de novembro no teto da expectativas de mercado não foi suficiente para reverter a tendência de queda das projeções colhidas na pesquisa semanal feita pelo BC para o índice em 2003. Em sua sexta queda consecutiva, a estimativa de IPCA para o corrente ano foi revisada de 9,19% para 9,18%, ficando um pouco mais distante da marca dos dois dígitos de inflação. As previsões de IPCA para dezembro também mantiveram a trajetória de queda e recuaram de 0,45% para 0,40%, depois de ter batido nos 0,50% na pesquisa divulgada há quatro semanas atrás. As expectativas de IPCA para 2004, entretanto, ficaram estáveis nos mesmos 6% da pesquisa anterior, ficando num patamar ainda dentro da margem de variação admitida no sistema de metas de inflação. A única notícia negativa ficou por conta das projeções de IPCA em 12 meses à frente, que registraram alta de 5,80% para 5,88%. Mesmo assim, o índice projetado ainda se encontra abaixo do patamar de 6%. Para os preços administrados, as instituições financeiras ouvidas pelo BC revisaram as projeções para 2004 de 7,34% para 7,15% e as estimativas para 2003 foram mantidas em 13%. Câmbio As previsões de mercado para a taxa de câmbio no final de 2003 colhidas em pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC) foram mantidas em R$ 3,00. As projeções para o próximo ano revelaram a mesma tendência de estabilidade e permaneceram nos mesmos R$ 3,25 da pesquisa anterior. As estimativas de taxa média de câmbio para 2003 também ficaram estáveis e mantiveram-se nos mesmos R$ 3,08. As previsões para 2004, entretanto, recuaram de R$ 3,13 para R$ 3,11. Relação dívida-PIB As projeções de mercado para a dívida líquida do setor público em 2003 subiram de 57,70% para 57,80% do PIB. As estimativas de dívida líquida para 2004, entretanto, foram mantidas em 56% do PIB. As instituições financeiras ouvidas pelo BC também mantiveram as estimativas de superávit primário de 4,25% do PIB em 2003 e 2004. Balança comercial As estimativas de mercado para o superávit da balança comercial em 2003 subiram de US$ 23,50 bilhões para US$ 23,60 bilhões. As projeções de superávit em 2004 aumentaram de US$ 18,33 bilhões para US$ 18,50 bilhões. As previsões de superávit em conta corrente para 2003 também foram mantidas nos mesmos US$ 2,80 bilhões, e as estimativas de déficit em conta corrente para 2004 ficaram estáveis em US$ 4 bilhões.