Mercado continua atento à questão política A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) terminou a manhã ensaiando recuperação, mas o mercado não esconde a apreensão com as denúncias do caso Eduardo Jorge e mantém a cautela (veja mais informações no link abaixo). Pesaram no mercado hoje as informações divulgadas pelos jornais, de que o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou, em 1996, um pedido do ministro Martus Tavares, que era ministro interino do Planejamento, para ampliar a liberação de verbas para a obra do fórum trabalhista de São Paulo. O ministério do Planejamento esclareceu que fez o pedido por solicitação do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Há alguns dias, o governo disse que não teve participação nas liberações para o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e que só ficou sabendo das irregularidades em 1998. Mas os jornais informam que desde agosto de 94 o Tribunal de Contas da União (TCU) tinha relatório com irregularidade sobre a obra. E o próprio Congresso teria se baseado nestas informações para reduzir os gastos da obra, restituídos depois pelo pedido encaminhado por Martus e assinado por Fernando Henrique. Alguns operadores afirmaram que enquanto as denúncias continuarem nas manchetes, dificilmente o mercado vai retomar o otimismo que vinha dominando os negócios nos últimos dias. O fato de o Congresso estar em recesso reduz a repercussão política do noticiário, o que evita uma piora mais acentuada do ambiente de negócios. Por outro lado, Lula e José Dirceu, do PT, vão pedir uma CPI sobre o caso. Há pouco a Bovespa operava em baixa de 0,72%. A Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia em Nova Iorque acumulava alta de 1,82%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - registrava valorização de 0,31%. Incertezas políticas afetam credibilidade do País O possível envolvimento do presidente Fernando Henrique Cardoso na questão sobre as obras do fórum trabalhista de São Paulo pode corroer a visão de estabilidade que o País vinha mantendo aos olhos dos investidores. Caso a questão tome proporções ainda maiores, a tendência é de esvaziamento no mercado acionário brasileiro. Os juros podem interromper a tendência de queda, já que o País terá que compensar o risco de seus papéis com juros mais altos. Em relação ao dólar, pode haver pressão de alta, pois o volume de recursos no mercado interno pode ficar reduzido. Há pouco, o dólar era cotado a R$ 1,8110. Títulos prefixados de swap de base 252 dias pagavam juros de 18,78% ao ano. Ontem papéis com as mesmas características pagavam juros de 18,58% ao ano.