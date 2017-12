Mercado continua otimista e aposta em queda da inflação O mercado continua otimista quanto à queda da inflação para 2006. Pelo menos é isso o que aponta a pesquisa Focus, do Banco Central, que registrou nova estimativa de retração da taxa medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 4,33% da semana passada para 4,32% nesta segunda-feira. O resultado marcou a sétima previsão seguida de queda. Com isso, as expectativas de IPCA para este ano ficaram ainda mais abaixo da meta central de inflação, fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 4,50%. Para 2007, as estimativas da inflação estão estáveis em 4,5% pela 39ª semana seguida. A previsão equivale ao centro da meta, já estabelecido pelo CMN para o ano que vem. Para junho próximo, as previsões seguiram estáveis em 0,25%. Há quatro semanas estas projeções estavam em 0,27%. Selic Apesar da expectativa de que a inflação caia, as projeções de mercado para a taxa de básica de juros (Selic, atualmente em 15,75% ao mês), permaneceram em 15,25% para este mês - que embute a expectativa de que a próxima reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), a ser realizada nos dias 30 e 31 deste mês, corte o indicador em 0,5 ponto porcentual. Há quatro semanas, o mercado ainda contava com uma possibilidade corte de 0,75 ponto porcentual. A taxa, com isso, passaria dos atuais 15,75% para 15% ao ano. Para o fim do ano, as expectativas de juros continuaram estáveis em 14% pela quinta semana consecutiva. Dólar O mercado apostou ainda pela terceira vez consecutiva em uma nova desvalorização do dólar. Segundo as projeções anunciadas nesta segunda, a moeda norte-americana deve ficar em R$ 2,10 no final de junho, e não mais em R$ 2,11, previstos na semana anterior. Já para o fim de maio, as previsões de câmbio continuaram estáveis em R$ 2,10. Para o final do ano, as expectativas de mercado para a taxa de câmbio também não se alteraram, ficando em R$ 2,20 pela nona semana seguida. PIB Pela segunda vez consecutiva, a Focus constatou um aumento nas projeções de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que deve avançar 3,57% em 2006, e não mais 3,51%, anunciados na última semana. Apesar da elevação, o porcentual estimado ainda é inferior aos 4% esperados pelo próprio BC. As previsões de aumento da produção industrial neste ano, por sua vez, permaneceram em 4,50% pela terceira semana seguida. Para 2007, as estimativas de expansão do PIB continuaram estáveis em 3,70% pela quinta semana consecutiva. As expectativas de mercado para o crescimento da produção industrial no próximo também não se alteraram e prosseguiram em 4,50% pela sexta semana seguida. Dívida As projeções de mercado para a dívida líquida do setor público em 2007 subiram de 49% para 49,10% do PIB. Para este ano, as estimativas de mercado para a dívida líquida continuaram estáveis em 50,50% do PIB pela 11º semana consecutiva. O porcentual é um pouco superior aos 50% do PIB projetados pelo próprio BC. Balança e conta corrente A pesquisa do BC constatou ainda que as projeções para o superávit da balança comercial neste ano caíram de US$ 40,32 bilhões para US$ 40,28 bilhões. As estimativas de superávit em conta corrente para este ano, por sua vez, ficaram estáveis em US$ 9 bilhões pela 13º semana consecutiva. Para 2007, as projeções do saldo da balança prosseguiram em US$ 36 bilhões pela segunda semana consecutiva. As estimativas para a conta corrente para o mesmo período continuaram em US$ 4,50 bilhões pela quinta semana consecutiva. Investimento estrangeiro Já as estimativas para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) neste ano subiram de US$ 15,40 bilhões para US$ 15,50 bilhões, representando a terceira elevação consecutiva destas previsões, que estavam em US$ 15 bilhões há quatro semanas. Apesar das altas, as estimativas ainda continuam abaixo dos US$ 18 bilhões projetados pelo próprio BC. Para 2007, as estimativas de fluxo de IED aumentaram de US$ 16,30 bilhões para US$ 16,40 bilhões. Apesar da elevação, o valor projetado ainda é inferior aos US$ 16,50 bilhões estimados há quatro semanas. Este texto foi atualizado às 11h21.