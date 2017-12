Mercado continua reduzindo a projeção do IPCA As projeções de mercado para o IPCA 12 meses à frente caíram de 6,96% para 6,75%, na pesquisa semanal feita pelo BC com um grupo de aproximadamente 80 instituições financeiras. Esta foi a quinta redução consecutiva das expectativas de mercado para o IPCA em 12 meses, que já se encontra abaixo da trajetória das metas de inflação fixadas pelo BC (7% em junho de 2004 para atingir a meta de 5,5% do ano fechado). Há cerca de quatro semanas, a projeção do IPCA 12 meses à frente estava em 8,09%. A pesquisa do BC também registrou uma estabilidade nas projeções de mercado para o IPCA de 2004, que permaneceram em 7%. Há quatro semanas, essas projeções eram de 7,50%. As estimativas de IPCA para 2003 recuaram pela quinta vez consecutiva de 11,35% para 11,02%. Há quatro semanas, essas projeções estavam em 12,06%. IPCA em junho: projeção de queda As estimativas de IPCA para junho foram reduzidas, na pesquisa semanal do BC com cerca de 80 instituições financeiras, de 0,17% para 0,07%, enquanto as previsões para julho caíram de 1,10% para 1,01%. Juros As projeções de mercado para a taxa Selic ao final de julho ficaram estáveis em 25%, na pesquisa semanal feita pelo BC. As previõses de taxa Selic para final de 2003 e 2004 ficaram estáveis em 21% e 16%, respectivamente. Câmbio As projeções de mercado para a taxa de câmbio no final de julho caíram de R$ 3,00 para R$ 2,95, segundo a pesquisa semanal feita pelo BC. As projeções para taxa de câmbio ao final de 2003 recuaram de R$ 3,25 para R$ 3,20. As estimativas de taxa de câmbio no fim de 2004 ficaram estáveis em R$ 3,50. As projeções de taxa média de câmbio para 2003 caíram, na mesma pesquisa, de R$ 3,20 para R$ 3,17. As estimativas de taxa média de câmbio para 2004 recuaram de R$ 3,40 para R$ 3,39. Déficit em conta corrente As projeções de mercado para o déficit em conta corrente de 2003 caíram de US$ 3,60 bilhões para US$ 3,50 bilhões na pesquisa semanal feita pelo BC. A estimativa de déficit em conta corrente para 2004 recuou de US$ 5 bilhões para US$ 4,85 bilhões. Balança comercial As projeções de superávit comercial em 2003 subiram de US$ 16,73 bilhões para US$ 17 bilhões, ficando mais próximas da projeção do BC, que é de superávit de US$ 17,5 bilhões. As estimativas de superávit comercial para 2004 ficaram estáveis em US$ 15,50 bilhões. Investimento estrangeiro direto As estimativas de investimento estrangeiro direto para 2003 e 2004 permaneceram estáveis em US$ 10 bilhões e 13 bilhões, respecticamente. Dívida líquida As projeções de mercado para a dívida líquida do setor público em 2003 caíram de 55% do PIB para 54,90% do PIB, na pesquisa semanal feita pelo Banco Central. As estimativas de dívida líquida do setor público, em 2004, subiram, na mesma pesquisa, de 53,35% do PIB para 53,50% do PIB. PIB A pesquisa do BC também registrou uma redução das projeções de mercado para o crescimento do PIB em 2003 de 1,75% para 1,70%. As projeções para o crescimento da economia, em 2004, ficaram estáveis em 3%. Outros índices de inflação As projeções de mercado para o IGP-DI de junho recuaram de uma deflação de -0,28% para -0,50%. As previsões de IGP-DI para julho recuaram, ao mesmo tempo, de + 0,90% para + 0,82%. As estimativas de IGP-M, ainda na mesma pesquisa, recuaram d e 0,70% para 0,50%. As estimativas de IPC-Fipe, para julho, também caíram de 0,80% para 0,70%.