Mercado: Copom anima e EUA mantêm atenções O mercado financeiro operou com tranqüilidade durante a manhã. A Bolsa de Valores de São Paulo, há pouco, registrava alta de 0,95%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9550 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,44% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 15,950% ao ano, frente a 16,020% ao ano registrados ontem. No mercado de juros, além do recuo das taxas, foi percebido também um aumento do volume de negócios. No total, quase 76 mil contratos de juros com vencimento em julho tinham sido negociados até o final da manhã. Ontem, estava em torno de 45 mil, no mesmo horário. No mercado acionário, também foi registrado um volume maior de negócios e projeta-se um volume de R$ 700 milhões até o final do dia. Apesar das notícias mais animadoras, o mercado continua acompanhando atentamente a divulgação dos balanços das empresas nos Estados Unidos. Hoje, após o fechamento dos mercados, devem sair os números referentes ao quarto trimestre do ano passado da Microsoft, Cartepillar, e-Bay, Nortel Networks, Sun Mycrosystems e outras. Diante da expectativa com estes resultados, as bolsas americanas oscilaram pouco nesta manhã. No início da tarde, o Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - operava em alta de 0,90%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registrava alta de 1,53%.