Mercado: crise argentina continua dominando A crise argentina continua no centro das preocupações dos investidores. Na verdade, o governo ainda consegue administrar a situação por vários meses, especialmente se tiver êxito no ajuste fiscal. Mas pode surgir um fato pontual que deflagre reações de pânico entre a população, forçando uma ruptura radical - com moratória e desvalorização cambial. Ainda assim, o pacote de medidas preventivas do governo brasileiro deve reduzir em muito os efeitos de um colapso. O governo argentino enfrenta a difícil batalha de implementar uma série de medidas para garantir a solvência do país, como o adiantamento de impostos de grandes empresas, a troca de títulos da dívida com vencimento em 2001 por outros de prazo mais longo e, principalmente, a eliminação imediata do déficit público. Não existe boa vontade de governos estrangeiros e organismos internacionais para conceder mais créditos ao país e não restam muitas opções. A moratória afeta severamente a imagem do país, mas parece ser inevitável, dado o tamanho da dívida e a perspectiva de que ela jamais poderá ser paga sem algum tipo de desconto. E a desvalorização teria efeitos assustadores. Basta mencionar que cerca de 95% das dívidas do governo são denominadas em dólares. Se a paridade entre o dólar e o peso não vigorar mais, a dívida pública seguirá a alta da moeda norte-americana. Empresas e consumidores também têm grande parte de suas dívidas em dólar. Déficit zero é difícil de implantar e pode não adiantar A solução encontrada foi cortar gastos para eliminar a dependência do governo das emissões de títulos. Com isso, a confiança dos mercados retornaria, o que se refletiria numa queda dos juros. Essa seria a base para o crescimento econômico e a melhora das contas púbicas. Mas o peso continua sobrevalorizado, comprometendo a competitividade dos produtos argentinos, e, portanto, da capacidade de reação da economia, há mais de três anos em recessão. A aprovação do pacote, porém, é difícil. Em 14 de outubro serão realizadas eleições parlamentares e o clima político é de confrontamento, não de união nacional. Ao menos, parece bem amadurecida a necessidade de implementar os duros cortes, inclusive de salários. Mas há grande resistência popular, haja vista o sucesso da greve geral de ontem, e legal. Anteontem a Corte Suprema da Província de Buenos Aires decretou inconstitucional a redução de salários em âmbito provincial. Crise pode vir e Brasil prepara-se O governo argentino ainda pode administrar a atual crise por muitos meses. As preocupações mais objetivas do mercado devem-se à perspectiva clara de que a situação não se sustente no longo prazo, dado o crescimento das obrigações da dívida a cada ano, que, para serem honradas, exigiriam uma forte reação da economia. Outro temor é que surja algum fato pontual que derrube a confiança da população, até agora calma. Se houver uma corrida aos bancos para sacar dinheiro das contas, por exemplo, o colapso pode vir numa questão de dias. Mesmo assim, o governo brasileiro tomou algumas medidas que diminuirão o contágio no caso de um desfecho mais grave. Já foi preparado um ajuste adicional nas contas públicas, que não deve exigir grandes esforços, pois as metas de superávit fiscal já estão sendo superadas. Além disso, foi articulado um empréstimo emergencial do Fundo Monetário Internacional (FMI) na eventualidade de uma ruptura. Assim, é possível que um otimismo relativo retorne ao mercado gradualmente nas próximas semanas, interrompido pelos sustos ocasionais a cada notícia mais preocupante, até que venha o esperado colapso.