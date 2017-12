Mercado dá o ano por encerrado O ano, para os mercados financeiros, já foi dado por encerrado. O volume de transações hoje foi baixíssimo e deve continuar assim na semana que vem. Na sexta-feira, dia 29 de dezembro, últimos dia útil do ano, os bancos não funcionarão, o que reduz ainda mais as perspectivas de negócios para a semana entre o Natal e o ano novo. Os últimos fatos relevantes para o mercado foram a divulgação dos resultados das reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom), reduzindo a Selic, a taxa básica referencial da economia, de 16,5% ao ano para 15,75% ao ano e do FED - banco central norte-americano -, mantendo a taxa básica nos EUA inalterada, mas com tendência de baixa. Ontem e hoje, os ajustes nas cotações foram feitos, e parece não haver nada que possa animar os mercados até 2001. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,01%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 16,910% ao ano, frente a 1,9550% ao ano ontem. O dólar fechou em R$ 1,9600, com alta de 0,26%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,41%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York -, em alta de 7,56%.