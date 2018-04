Mercado de câmbio preocupa o países mais ricos do mundo O G-7, o grupo dos países mais ricos do mundo, acredita que a economia global tem condições de absorver uma redução do ritmo de crescimento dos Estados Unidos. Em compensação, mostrou preocupação com as fortes oscilações no mercado de câmbio. Representantes do grupo reuniram-se nesta sexta-feira em Washington, antes do encontro de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI). Ao final do encontro, o G-7 divulgou um comunicado em que afirma que o crescimento econômico mundial está ficando mais equilibrado. ?Ainda há riscos para a economia global, mas a atual expansão é forte.? Sobre o mercado de câmbio, o G-7 disse que ?as taxas cambiais devem refletir os fundamentos?. O grupo também destacou que o excesso de volatilidade cambial não é desejável e cobrou uma mudança de postura da China em relação ao assunto. ?A China deve se mover em direção à taxa de câmbio real?, ponderou o comunicado. Autoridades chinesas foram convidadas para a reunião, mas não quiseram participar. Além dessas questões, os membros do G-7 discutiram o aumento do protecionismo comercial e a expansão das exportações chinesas. No ano passado, o país registrou superávit comercial de US$ 177,5 bilhões. Antes do encontro, o ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Gordon Brown, comemorou o fato de a economia global ser hoje menos dependente dos Estados Unidos. ?Sempre desejamos que a economia mundial funcionasse com mais de um motor?, afirmou. Segundo ele, o forte crescimento na Europa, na China e na Índia tem compensado a desaceleração dos Estados Unidos. Ele disse também que os problemas de inadimplência no segmento de crédito imobiliário voltado para clientes com histórico de mau pagamento nos Estados Unidos ?não é um fenômeno mundial?. Mais pressão O secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, disse que é ?crucial? que a China se movimente para adotar um regime cambial mais flexível. Num comunicado divulgado após o encontro dos ministros de Finanças do G-7, Paulson diz que ?uma maior flexibilidade da taxa cambial e uma demanda doméstica mais forte na China são partes críticas para o reequilíbrio? da economia global. ?É crucial que a China se mova com maior urgência? para aumentar a flexibilidade de sua taxa cambial. Paulson também disse que ?é preciso fazer mais? para lidar com os desequilíbrios da demanda global. Por exemplo, a demanda global precisa ser sustentada por uma ?demanda doméstica mais forte nas principais economias, tais como Japão e Europa?.