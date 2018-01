Mercado de cartão de crédito deve crescer 17% em março O mercado brasileiro de cartões de crédito deverá registrar crescimento de 17% em março em relação ao mesmo mês do ano passado, atingindo faturamento de R$ 7,6 bilhões. O mês deve fechar com 98 milhões de transações e 44,2 milhões de cartões em circulação, de acordo com estudo mensal realizado pela Credicard. Em fevereiro, o volume movimentado atingiu R$ 6,8 bilhões, o que significou um aumento de 10,7% sobre fevereiro de 2003. O faturamento estimado pelo setor para o primeiro trimestre do ano é de R$ 21,8 bilhões, representando uma expansão de 14,3% sobre o mesmo período do ano passado.