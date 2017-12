Mercado de cartões de crédito cresce 28% O mercado de cartões de crédito registrou um faturamento de R$ 4,2 bilhões em agosto, 28% superior ao mesmo período do ano passado e 3% acima do mês de julho, de acordo com os dados do Indicador Brasileiro do Mercado de Cartões de Crédito, da Credicard S.A. Segundo dados do Indicador, o número de transações também cresceu, totalizando 64 milhões de operações realizadas com cartões de todas as bandeiras (MasterCard, Visa, Diners Club, RedeShop e American Express) no país. Desde janeiro, os cartões de crédito vêm registrando a tendência de crescimento, aumentando sua participação entre os meios de pagamento. Em agosto, o número de cartões em circulação chegou a 26,6 milhões, contra os 26,2 milhões em julho. No acumulado do ano, o faturamento dos oito primeiros meses chegou a R$ 30,2 bilhões, enquanto o mesmo período de 1999 registrou R$ 23,4 bilhões, o equivalente a um crescimento de 29,4%.