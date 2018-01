Mercado de cartões deve crescer 16% em novembro O mercado brasileiro de cartões de crédito deverá registrar um crescimento de 16% em novembro em relação ao mesmo mês do ano passado, movimentando R$ 7,3 bilhões. As estimativas são da Credicard. Para outubro, ainda sem dados fechados, as projeções são de um volume de R$ 7,2 bilhões em transações, o que significa um faturamento 17,9% maior que outubro de 2002 e 4,2% acima do verificado em setembro. A base de cartões no mês passado foi de 41,5 milhões e o valor da compra média está em aproximadamente R$ 75. A Credicard projeta um volume de faturamento em 2003 de R$ 82,1 bilhões, o que significará cerca de 19% a mais que 2002. No acumulado do ano até novembro, o faturamento soma R$ 73,5 bilhões.