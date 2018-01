Mercado de cartões deve crescer 17,6% em agosto O mercado brasileiro de cartões de crédito deve registrar em agosto um crescimento de 17,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, totalizando R$ 6,8 bilhões. Os dados ainda preliminares são da Credicard, que realiza estudos mensais sobre o mercado. A empresa estima um volume de 89 milhões de transações e o valor do ticket médio de R$ 76. O total de cartões em circulação no País é estimado em 41 milhões. Em relação a julho, o faturamento registrará uma retração de 0,7%, em razão das férias escolares que, em geral, elevam o número de transações com cartão. No acumulado do ano, o sistema registra uma movimentação R$ 52,2 bilhões, o que significa um aumento de 20,5% em relação ao período de janeiro a agosto de 2002. Até agora, foram realizadas 692 milhões de transações, com valor médio também de R$ 76.