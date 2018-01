Mercado de cartões deve faturar 16,3% a mais em setembro O mercado de cartões de crédito deve registrar em setembro crescimento de 16,3% no faturamento em relação ao mesmo mês do ano passado, totalizando R$ 6,7 bilhões. Em relação a agosto, o segmento deve registrar queda de 2,1%, atribuída ao movimento de Dia dos Pais. No acumulado do ano, o mercado registra faturamento de R$ 58,9 bilhões, o que representa expansão de 20% sobre o mesmo período do ano passado. No total foram realizadas até agora 778 milhões de transações, cujo valor médio foi de R$ 76. Os dados foram divulgados hoje pela Credicard, que realiza mensalmente um estudo sobre indicadores de meios eletrônicos de pagamento. A empresa estima que o ano de 2003 irá encerrar com um faturamento de R$ 82,1 bilhões.