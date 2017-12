Mercado de cartões deve faturar R$ 100 bi em 2004 O mercado brasileiro de cartões de crédito deverá registrar em 2004 um faturamento de R$ 100 bilhões, o que representará um crescimento de 20,9% sobre 2003. Para dezembro, o faturamento estimado é de R$ 11,5 bilhões. Os dados são do estudo Desempenho do Mercado de Cartões em 2004, realizado pela Credicard, empresa emissora de cartões. Até o final do ano, o sistema deve realizar 1,245 bilhão de transações. O total estimado de cartões em circulação no Brasil deve chegar a 55,6 milhões, ante 43,7 milhões de plásticos em 2003. O valor médio da compra ficará em torno R$ 80, contra R$ 76 do ano passado. A Credicard deverá registrar em 2004 um faturamento de R$ 17,6 bilhões, o que significa um crescimento de 21,7% em relação ao ano passado, variação ligeiramente superior ao desempenho do mercado de cartões. O valor médio das compras dos portadores de cartões Credicard será de R$ 210, com uma base de 7 milhões de usuários. Neste ano, segundo a empresa, o investimento total foi de R$ 300 milhões.