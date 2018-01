Mercado de cartões registra crescimento Dados divulgados pelo Indicador Brasileiro do Mercado de Cartões de Crédito revelam que o faturamento das operadoras de cartões de crédito chegou a R$ 14,2 bilhões nos primeiros quatro meses do ano. No mesmo período do ano passado, o valor ficou em R$ 11 bilhões. O estudo também mostra que, em abril, o mercado de cartões de crédito registrou faturamento de R$ 3,5 bilhões, com crescimento de 28% em relação ao mesmo período de 1999. Entretanto, em relação ao mês de março, o faturamento caiu 4%. Em termos de transações, foram registradas em abril deste ano R$ 54 milhões, um porcentual 26% acima de abril de 99. O uso de cartões de crédito nas compras online através da Internet também foi analisado. Apesar de representar menos de 1% do faturamento total do mercado, os pagamentos com cartão de crédito na rede de computadores respondem por 85% das transações de compras nos shoppings virtuais. De acordo com dados oficiais, o Brasil possui 8 milhões de internautas e 300 lojas virtuais. O comércio nesse meio movimentou, em 1999, US$ 121 milhões. Credicard lança primeira loja virtual de cartões de crédito A Credicard está lançando o site Credicard Store (veja link abaixo). Trata-se da primeira loja brasileira de vendas de cartões de crédito na Internet. O objetivo da empresa é oferecer aos consumidores um canal seguro para a aquisição de um cartão de crédito, com as informações fundamentais para que o portador escolha o produto mais adequado ao seu perfil.